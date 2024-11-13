Американист: Маск будет вычищать «авгиевы конюшни» вашингтонского болота

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят Министерство по повышению госэффективности.