Американист: Маск будет вычищать «авгиевы конюшни» вашингтонского болота

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят Министерство по повышению госэффективности.
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