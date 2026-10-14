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Trump Approval at 34%

A new The Economist/YouGov poll finds Donald Trump’s approval at 34%, while 61% disapprove. Trump Approval Approve 34%   Disapprove 61%   The Economist/YouGov poll · adults.

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