Узбекистан и США подписали 54 соглашения на общую сумму 12 млрд долларов в ходе визита американского госсекретаря Марко Рубио в республику.
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