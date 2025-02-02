«Чемпионат»: «Локомотив» отказался отпускать Тикнизяна в «Леганес»

Московский «Локомотив» отказался отпускать защитника Наира Тикнизяна в испанский «Леганес» По информации «Чемпионата», испанский клуб сделал предложение о платной аренде игрока с правом выкупа, но получил отказ.
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