Умное хранение вещей: 15 гениальных идей, которые вас удивят

Умное хранение вещей: 15 гениальных идей, которые вас удивятУмное хранение вещей: 15 гениальных идей, которые вас удивятКомпактный стеллаж на колесикахУдобный модуль с 3 или 4 ярусами, куда с легкостью поместится масса вещей на кухне или в ванной.