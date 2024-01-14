Бондарчук резко ответила хейтерам, критикующим ее внешность и возраст

В своем посте Светлана Бондарчук обратилась к «вечно молодым и прекрасным подписчикам». Она отреагировала на негативные комментарии, которые появились после того, как она поделилась фотографией без фильтров и фотошопа.
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