Дэвис дважды в одном владении накрыл Каннингема в ключевой момент матча. Он набрал 30+10+6+4+5

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отработал в защите в одном из ключевых эпизодов выездного матча с «Пистонс» (121:116).

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