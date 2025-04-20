Джамал Мюррэй: «Уэстбрук попал 5 из 17, но для меня это не имеет значения»

«Просто веселая игра. Рад, что мы вырвали победу. Мы сделали то, что должны были, и теперь нам нужно идти во второй матч с таким же настроем.
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