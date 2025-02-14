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Царьград

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Москвичка заработала переломы после падения в шахту лифта

Москвичка заработала переломы после падения в шахту лифта

Женщину достали спасатели.В Преображенском районе Москвы 45-летняя женщина упала в шахту лифта. Инцидент произошёл в здании на Электрозаводской улице.

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