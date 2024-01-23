«Делимобиль» планирует IPO в ближайший месяц

Оператор каршеринга «Делимобиль» официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года, говорится в сообщении компании.
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