Парламентские выборы во Франции: «Это демократия, детка!»

Да, такой вот парадокс! Во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции победителем объявлен левый «Новый народный фронт», в то время как большинство голосовавших французов отдали свое предпочтение партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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