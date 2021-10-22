Американцы испугались Третьей мировой войны после приостановки Россией миссии при НАТО

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫАмериканцы испугались Третьей мировой войны после приостановки Россией миссии при НАТО Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали ответные меры Москвы на высылку дипломатов при НАТО.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovС испугу НАТО приняло решение усиление войск и кораблей в Черном море 21.10.2021г.Она готова к мировой войне.Тогда,как обещал министр С.Шойгу, придется создать в ЗВО ,ЮжВО 30 полноценных дивизий.Принята оборонительная доктрина Союзного государства.Пора разместить С-400 и Искандеры в Белоруссии.Пора привести в боевую готовность и ракетные комплексы на кораблях и самолетах. Усилить вооружение на базах в Ю.Осетии и Абхазии.На Сев.Кавказе пустуют шахты.Они горизонтально-вертикальной выработки.Хорошо подойдут для Искандеров и Тополей-М.Анатолий ЛановойДля этого есть Президент, министр обороны, Генштаб, а "решения" Голых, это каждый суслик, агроном.IAIness AarteeДопекли Россию ! Терпение хорошо, но и ему приходит конец!IAIness AarteeДумайте , что творитеI SНато это бесполезная, не умеющая толком воевать организация! Тьфу на нихВиктор ЖуравлевМы, Россия, 30 лет шли навстречу Европейскому Союзу и НАТО, но эти придурки и наглецы решили, что они победили нас в холодной войне. Мы совершили серьёзную ошибку, распустив Варшавский Договор и выведя свои войска из Германии, а американские войска и атомное оружие там осталось. Мы отдали свою победу во Второй Мировой войне тем, кто потерпел в ней поражение от нас, тем, кто совершил против нас чудовищную агрессию. Ведь Европа не хотела воевать с Гитлером: они сознательно отдавали свои страны фашистам, чтобы выпустить его на нас. Например, руководство Польши убежало из страны через неделю после нападения на неё фашистской Германии, а Франция сдалась через две недели и стала воевать на стороне фашистов. Поэтому у нас было полное право оккупировать эти страны и установить там лояльные нашей стране режимы. И вот теперь Европа готова опять напасть на нас, но у неё нет пока сумасшедшего человека типа Гитлера и она решила сначала задавить своими санкциями нашу экономику, а уж потом подыскать придурка, который согласится напасть на нас. Украина оказалась для них отличным вариантом: хохлы всегда ненавидели русских, как и поляки. И мы долго с ними церемонились! Россия имеет полное право вернуть себе те земли с русским населением, которые коммунисты отдали хохлам и велели "украинизировать" русских людей. Это геноцид! И мы должны об этом заявить и в СБ ООН, и на сессии ООН, чтобы весь мир знал, что мы избавились от коммунистического режима не для того, чтобы своих русских людей оставить в беде, а свои земли подарить оккупантам. Всему миру надо сказать, что Украина - страна оккупант русских земель, что с этим мы покончим и освободим русских от хохляцкого ига. И почему руководители нашей страны принимают только половинчатые меры?!YarmitaНеужели испугались!? Они же такие смелые, ничего не боятся и лезут везде!M(MaryChoCh Чочиева (Костина)Тупенькие не только не испугались, но и решили потроллить Россию приемом Украдины и Грюздии в НАТО.ВБВадим БеловНу теперь денег на "поддержку штанов" простого народа ждать нечего, всё уйдёт на "оборонку".Комментировать
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