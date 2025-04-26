Русским туристам перекрывают въезд в Таиланд? С 1 мая 2025 года меняются правила посещения страны Ирэн ОрлонскаяС 1 мая 2025 года в Таиланде вступают в силу новые правила для граждан России, касающиеся въезда в страну.