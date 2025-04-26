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Русским туристам перекрывают въезд в Таиланд? С 1 мая 2025 года меняются правила посещения страны

Русским туристам перекрывают въезд в Таиланд? С 1 мая 2025 года меняются правила посещения страны

Русским туристам перекрывают въезд в Таиланд? С 1 мая 2025 года меняются правила посещения страны Ирэн ОрлонскаяС 1 мая 2025 года в Таиланде вступают в силу новые правила для граждан России, касающиеся въезда в страну.

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Михаил Васильев
Кто сказал, что закрывают въезд? Заполни карту и жди ответа!
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