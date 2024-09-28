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  • Сергей Новосельцев
    Ну этих при любой власти, в любой стране мира достаточно, как трутней в улье . В Китае казнят прилюдно на площади, а ..."Русские победили...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Печаль в шароварах
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Нарколыге зеленой по хрен дадут ракеты он ударит по России без их разрешения потому что уже чует свой конец на висилице.Печаль в шароварах

Колбаса тоже фсё, ну почти..

Колбаса тоже фсё, ну почти..

Колбаса тоже фсё, ну почти. Times (ссылка) :  Немцы теряют веру в Шольца из-за его политики по Украине Лишь 11% немецких избирателей довольны тем, как их правительство справляется с конфликтом на Украине, сообщает Times со ссылкой на исследование.

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Комментарии
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Вячеслав 5
В Европе кроме иностранцев никого уже нет и ...,
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