Мерц призвал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

Германский канцлер Фридрих Мерц раскритиковал проект многолетнего бюджета Евросоюза, представленный Еврокомиссией, заявив, что предусмотренный рост расходов до 60% является чрезмерным в условиях жёсткой бюджетной консолидации в странах-членах.
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