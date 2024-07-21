Невоенный анализ-67. 21 июля 2024

Анфиса Иванова

Ну Александр выдал! Пока читала - с наслаждением наржалась !!! Это " Все, как один, готовы умереть за нашего любимого фюрера Адольфа Зеленского! Кто готов – тот и умрёт, чего уж там. Колхоз дело добровольное. Газпром – мечты сбываются. "... - вообще десерт на любимой палочке!