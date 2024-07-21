Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-67. 21 июля 2024
Комментарии
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Анфиса Иванова
Ну Александр выдал! Пока читала - с наслаждением наржалась !!! Это " Все, как один, готовы умереть за нашего любимого фюрера Адольфа Зеленского! Кто готов – тот и умрёт, чего уж там. Колхоз дело добровольное. Газпром – мечты сбываются. "... - вообще десерт на любимой палочке!
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10 час.
ВТ
Василий Топчий
Автор, а сколько заводов ВПК в России в частной собственности? Вот тебе и Бгг.
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6 час.
Николай Николаевич
А и действительно,сколько?
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5 час.
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