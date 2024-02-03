Праздник 3 февраля: традиции и обряды в день святого Максима Грека и иконы «Отрада Ватопедская» Елена ГалицкаяСегодня, 3 февраля, православные празднуют два важных события: иконы «Отрада Ватопедская» и памяти святого Максима Грека.
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