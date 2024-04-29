Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?

Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?

Миллиардеры Forbs испугались отъёма «прихватизированного» в 1990-е. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС За почти год с начала СВО российское общество полностью включилось в поддержку фронта.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ПОЧЕМУ ОЛИГАРХИ НЕ ПОМОГАЮТ ФРОНТУ?! ДА ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ЧУВСТВУЮТ СВОЮ СОВМЕСТНУЮ СИЛУ С ВОРОВАТЫМИ ЧИНОВНИКАМИ И ПРОЧИМИ ПРЕДАТЕЛЯМИ РОССИИ. ИХ НЕ ПУГАЕТ ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА СРЕДИ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ОНИ ВСЁ ЕЩЁ НАДЕЮТСЯ, ПУСТЬ ДАЖЕ В ДОЛГУЮ, ВЕРНУТЬ &quot;СВОЮ&quot; ВЛАСТЬ. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЭТОГО ИМЕЮТСЯ! ДЛЯ НИХ ПОДДЕРЖАТЬ ФРОНТ - ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСКИ СТАТЬ НА СТОРОНЕ ПРЕЗИДЕНТА!
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3 час.
Михалыч
Как можно говорить о суверенитете, когда огромное количество предприятий, которые якобы российские работают на америкосов и деньги россиян уплывают на запад. Причем рабочие по рамкам запада получают от олигархов гроши.
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2 час.
Samarium
Российский бизнес  ДОЛЖЕН быть ГОСУДАРСТВЕННЫМ и никаких  &quot; олигархов&quot; не должно быть в принципе...
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2 час.

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