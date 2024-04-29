Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?

Владимир Соловьев

ПОЧЕМУ ОЛИГАРХИ НЕ ПОМОГАЮТ ФРОНТУ?! ДА ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ЧУВСТВУЮТ СВОЮ СОВМЕСТНУЮ СИЛУ С ВОРОВАТЫМИ ЧИНОВНИКАМИ И ПРОЧИМИ ПРЕДАТЕЛЯМИ РОССИИ. ИХ НЕ ПУГАЕТ ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА СРЕДИ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ОНИ ВСЁ ЕЩЁ НАДЕЮТСЯ, ПУСТЬ ДАЖЕ В ДОЛГУЮ, ВЕРНУТЬ "СВОЮ" ВЛАСТЬ. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЭТОГО ИМЕЮТСЯ! ДЛЯ НИХ ПОДДЕРЖАТЬ ФРОНТ - ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСКИ СТАТЬ НА СТОРОНЕ ПРЕЗИДЕНТА!