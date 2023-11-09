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Глава МВД Колокольцев: мигрантов-нарушителей закона выдворять из страны безвозвратно

Глава МВД Колокольцев: мигрантов-нарушителей закона выдворять из страны безвозвратно

Юрий Кот Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами: «Необходимо удалять с территории страны лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, а их правовой статус аннулировать — без возможности оспорить это решение».

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