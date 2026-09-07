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Аргументы недели

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Фолклендский конфликт возвращается

Фолклендский конфликт возвращается

Президент Аргентины Хавьер Милей официально объявил о возобновлении территориальных претензий на Фолклендские (Мальвинские) острова, заявив, что они принадлежат его стране.

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