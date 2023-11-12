Прямая линия с заместителем начальника отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома.

Во вторник, 14 ноября 2023 года, заместитель начальника отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Екатерина Аркадьевна Вербицкая проведет прямую телефонную линию с населением.
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