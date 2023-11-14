В ЛНР рассказали о поношенной одежде и средствах защиты мобилизованных ВСУ

Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, рассказал 14 ноября военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.
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