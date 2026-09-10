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До конца сентября на Урале оценят состояние 37 водоемов

До конца сентября на Урале оценят состояние 37 водоемов

Специалисты Свердловского минприроды к октябрю проведут комплексное обследование 37 водоемов. Как сообщили в ДИПе, водоемы выбирались с учетом обращений жителей региона, в том числе поступивших на прямую линию президента.

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