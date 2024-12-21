В распоряжении Мойки78 оказались фото и видео действий «биодронов». По заданию кураторов из Украины в последние дни школьники и пенсионеры пытались совершить поджоги в Петербурге и Ленобласти.
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В распоряжении Мойки78 оказались фото и видео действий «биодронов». По заданию кураторов из Украины в последние дни школьники и пенсионеры пытались совершить поджоги в Петербурге и Ленобласти.