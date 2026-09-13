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Царьград

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Россия выиграла «Евразийский кубок «Даурия»: 5 золотых медалей

Россия выиграла «Евразийский кубок «Даурия»: 5 золотых медалей

Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте на «Евразийском кубке «Даурия». В копилке национальной команды оказалось 5 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.

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