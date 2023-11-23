Депутаты Ямала приняли бюджет-2024 на фоне сокращения добычи газа и инвестиций

Депутаты Ямала приняли бюджет региона на 2024 год, а также плановый период 2025-2026 годы. Как уточнил замгубернатора ЯНАО Александр Калинин, бюджет верстается на фоне сокращения добычи газа и его поставок в Европу.
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