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DEEPAL G318, CHANGAN CS35 PLUS и AVATR 11 победили в премии «Внедорожник года 2026»

DEEPAL G318, CHANGAN CS35 PLUS и AVATR 11 победили в премии «Внедорожник года 2026»

Автомобили China Changan Automobile Group стали лауреатами профессиональной премии «Внедорожник года 2026» сразу в трех номинациях.

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