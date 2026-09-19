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Донецкая группа новостей

191 подписчик

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 2°C прохладнее. Прогнозируется температура от +11°C до +25°C. ☀️ Ясно.

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