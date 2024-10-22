Сенатор Климов не поверил в отправку южнокорейских военных на Украину

Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов в беседе с изданием Ридус разъяснил информацию о возможной отправке военных из Южной Кореи на Украину, вызванную обеспокоенностью сообщениями о якобы нахождении в зоне конфликта контингента из КНДР.
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