Ремонт и обслуживание автомобилей могут подорожать на 20%

Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в России в этом году может вырасти примерно на 20%. Об этом «Газете.
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