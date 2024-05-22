В РФ хотят разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

В России предложили использовать средства маткапитала для оздоровления детей в лагерях. С такой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.
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