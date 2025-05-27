Эксперт посоветовала родителям перестать хвалить детей за всё подряд

Есть тонкая грань, за которой искренние слова поддержки превращаются в навязчивую установку. Об этом во вторник, 27 мая, рассказала основатель образовательных центров «Арт Академия — Академия отличий», эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования детей Марина Май.