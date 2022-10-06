Связанные одним делом // Бывший руководитель «Воентелекома» сел последним из гражданских участников ОПГ

Мещанский райсуд Москвы в особом порядке рассмотрел уголовное дело бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве.
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