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Связанные одним делом // Бывший руководитель «Воентелекома» сел последним из гражданских участников ОПГ

Связанные одним делом // Бывший руководитель «Воентелекома» сел последним из гражданских участников ОПГ

Мещанский райсуд Москвы в особом порядке рассмотрел уголовное дело бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве.

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