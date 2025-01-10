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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kingdom Come: Deliverance 2, как сообщается, работает в 4K и 60FPS при ультра-настройках на NVID...

Kingdom Come: Deliverance 2, как сообщается, работает в 4K и 60FPS при ультра-настройках на NVID...

Kingdom Come: Deliverance 2, как сообщается, работает в 4K и 60FPS при ультра-настройках на NVIDIA RTX 4090Deep Silver сняла запрет на предварительные обзоры Kingdom Come: Deliverance 2, и для нее появились первые тесты производительности.

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