Kingdom Come: Deliverance 2, как сообщается, работает в 4K и 60FPS при ультра-настройках на NVID...

Kingdom Come: Deliverance 2, как сообщается, работает в 4K и 60FPS при ультра-настройках на NVIDIA RTX 4090Deep Silver сняла запрет на предварительные обзоры Kingdom Come: Deliverance 2, и для нее появились первые тесты производительности.
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