Бойцы группировки войск "Север" в своём канале "Северный ветер" опубликовали видео, снятое с БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Началось!» — подполье в Одессе ударило по ТЦК. Киев теряет контроль — всё еще впереди. Подполье сообщило о бунте местных жителей в Одессе
- Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции
- «Пятая колонна»: кто выбил российское гражданство другу Зеленского, сбежавшему и вернувшемуся Ревве?
Свежие комментарии