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Урок зарвавшимся и завравшимся

Абхазия погружается в энергетический кризис. Веерные отключения электричества вводятся в Абхазии с 1 ноября в связи с дефицитом электроэнергии, электроснабжение будут отключать по четыре часа в сутки, по два - ночью и днем.

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