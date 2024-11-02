Дэймон Хилл: «У «Макларена» есть проблема – на поуле в спринте оказался не тот парень, который там был нужен команде»

Хилл высказался о шансах «Макларена» в спринте в Бразилии. Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что Ландо Норрису и Оскару Пиастри нужно будет аккуратно действовать на старте, чтобы не помешать друг другу и не пропустить вперед кого-то из соперников – главным образом, Макса Ферстаппена.