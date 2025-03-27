«Она сидела в кресле уже мертвая»: Скоропостижно скончалась звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева

Юлия Корнеева была одной из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов». Харизматичная ясновидящая запомнилась зрителям свой фирменной фразой, которую она буквально выкрикивала: «Господи, помилуй, помогите высшие силы».
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