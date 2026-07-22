В Рязани исследовали средневековый сосуд с синим пигментом

Научный сотрудник Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Павел Киреев, опубликовал результаты исследования фрагмента керамического сосуда конца XIV – начала XV века из Переяславля Рязанского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии