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В Рязани исследовали средневековый сосуд с синим пигментом

В Рязани исследовали средневековый сосуд с синим пигментом

Научный сотрудник Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Павел Киреев, опубликовал результаты исследования фрагмента керамического сосуда конца XIV – начала XV века из Переяславля Рязанского.

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