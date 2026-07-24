ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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5 признаков слабого мужчины - женщины, бегите от таких, не оглядываясь

5 признаков слабого мужчины - женщины, бегите от таких, не оглядываясь

В современном мире люди перестали стесняться многого. И стало модно говорить: "Да, я такой, принимайте меня таким.

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Комментарии
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Julius Caesar
Бред сивой кобылицы. Вот такие «психологи» калечат жизни женщинам. Неудивительно, что в последнее время так много разводов.
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1 м.
Майя Majesty
Автор - обыкновенный помоешник.
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1 м.
А
Алексей
В пику Вам &quot;писателям&quot;: - &quot;Автор очень грамотный и умный человек&quot; Учитесь господа быть сильными.
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1 м.