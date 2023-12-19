Приметы и поверья на Амвросия Медиоланского 20 декабря 2023 года помогут понять, какой будет погода в ближайшее время Анна РедькоВ среду, 20 декабря 2023 года, верующие Русской Православной Церкви поминают святого Амвросия Медиоланского, проповедника и епископа, жившего в IV веке в Италии.