Важно уничтожить неонацистский киевский режим, чтобы обеспечить безопасность новых регионов. Следует устранить угрозу на границе России, заявил в интервью изданию «Аргументы и факты» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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