Тренер "Крыльев Советов" Булатов рассказал о задачах клуба на сезон

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Сергей Булатов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что команда ставит перед собой задачу побеждать в каждой игре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии