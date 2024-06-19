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Врач Саламатина: растения и жирная рыба — самые полезные для сердца продукты

Врач Саламатина: растения и жирная рыба — самые полезные для сердца продукты

Здоровый для сердца рацион должен содержать фрукты, овощи, орехи и жирную рыбу. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

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