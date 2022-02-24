«Ее изнасиловали»: Александр Жулин прокомментировал скандал с Камилой Валиевой, который произошел на Олимпиаде

Весь мир продолжает обсуждать допинг-скандал, главной героиней которого стала Камила Валиева. Девушку обвинили в употреблении запрещенных препаратов, после чего началось расследование по поводу того, сама Камила приняла это средство или нет.
Весь мир продолжает обсуждать допинг-скандал, главной героиней которого стала Камила Валиева. Девушку обвинили в употреблении запрещенных препаратов, после чего началось расследование по поводу того, сама Камила приняла это средство или нет.
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