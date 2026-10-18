После атаки дронов ВСУ в Санкт‑Петербурге подразделения МЧС ликвидируют возгорания в трех районах города, где огонь охватил объекты гражданской инфраструктуры, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала».
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