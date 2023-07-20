ФГБУ «Заповедное Подлеморье»: Такого уровня воды в реках не было последние 10 лет

Уровень воды в реках Маркушка и Дубары на территории Забайкальского национального парка «Путь к чистому Байкалу» в Бурятии поднялся на критический показатель, такого не было последние 10 лет, из-за большой воды экотропу в парке пришлось закрыть.
Уровень воды в реках Маркушка и Дубары на территории Забайкальского национального парка «Путь к чистому Байкалу» в Бурятии поднялся на критический показатель, такого не было последние 10 лет, из-за большой воды экотропу в парке пришлось закрыть.
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