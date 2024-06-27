В Роспотребнадзоре рассказали нижегородцам, почему не стоит купаться в фонтанах

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) рассказала, почему не стоит купаться в фонтанах.
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