Подарок от подписчицы Ирины с пикабу. Часть -1

﻿﻿Прежде всего, хочу поблагодарить мою подписчицу Ирину за подарок. Изначально я знал, что вещь не работает должным образом и ее нужно починить, но я пытался ее починить, потому что думал: - Выбросить ее всегда можно, но попытаться дать ей вторую жизнь необходимо.