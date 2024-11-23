Подарок от подписчицы Ирины с пикабу. Часть -1

Прежде всего, хочу поблагодарить мою подписчицу Ирину за подарок. Изначально я знал, что вещь не работает должным образом и ее нужно починить, но я пытался ее починить, потому что думал: - Выбросить ее всегда можно, но попытаться дать ей вторую жизнь необходимо.
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