Украина может попасть в Североатлантический альянс только в случае завершения нынешнего конфликта. Такое мнение озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Что случилось ночью, 9 апреля 2024 года
Комментарии
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Eduard
Что она туда ломится?НАТОэто военно-преступныйюлок.Его членов будут янки таскатт с войны в войну,но главная цель НАТО,это война с Россией по любому,а ужк самоубийство.Так зачем идти в НАТО? Только критин может верить,что НАТО защитит!
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14 час.
Eduard
А НАТО,да,НАТО нужны новые дураки,тем меньше их американцев и немцев сдохнит.Подыхать будут прибалты,румыны,и прочие новые члены.НАТО в этом заинтересовны!
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14 час.
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