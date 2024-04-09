Что случилось ночью, 9 апреля 2024 года

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Комментарии
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Eduard
Что она туда ломится?НАТОэто военно-преступныйюлок.Его членов будут янки таскатт с войны в войну,но главная цель НАТО,это война с Россией по любому,а ужк самоубийство.Так зачем идти в НАТО? Только критин может верить,что НАТО защитит!
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14 час.
Eduard
А НАТО,да,НАТО нужны новые дураки,тем меньше их американцев и немцев сдохнит.Подыхать будут прибалты,румыны,и прочие новые члены.НАТО в этом заинтересовны!
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14 час.

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